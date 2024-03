Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Alkoholisierter PKW-Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und landet im Graben

Wachtendonk (ots)

In Wachtendonk fuhr am Mittwoch (13. März 2024) gegen 20:25 Uhr ein 49-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn mit seinem Pkw auf der Kempener Straße in Richtung Kempen. In Höhe der Einmündung des Pellmannsteg habe er die Kontrolle über sein Auto, einen grauen Mercedes ML, verloren, gab er den eingesetzten Beamten gegenüber an. Das Fahrzeug geriet zunächst auf den rechtsseitigen Grünstreifen neben der Fahrbahn und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Anschließend geriet das Fahrzeug nach links auf die andere Straßenseite, beschädigte einen weiteren Leitpfosten, einen Zaun und eine Hecke und kam im dortigen Straßengraben zum stehen. Da sich vor Ort Hinweise auf eine Alkoholisierung bei dem Fahrer ergaben, wurde diesem auf der Polizeiwache Geldern eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in einem mittleren vierstelligen Bereich. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell