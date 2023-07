Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/Landkreis Rottweil) Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet (30.07.2023)

Konstanz (ots)

Am Sonntag gegen 01:30 Uhr wurden durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer an dem Kreisverkehr B27/ Oberndorfer Straße die Verkehrsschilder des Kreisverkehrs überfahren. Der Verursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. An der Unfallstelle konnten noch einige Plastikteile sowie ein Kennzeichen festgestellt werden. Kurze Zeit später wurde das stark unfallbeschädigte Verursacherfahrzeug an der B27 kurz vor der Nepomuk Brücke festgestellt. Der Lenker hatte den Pkw dort abgestellt und war zu Fuß in Richtung Balingen geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Fahrer machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 erbeten.

