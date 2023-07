Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Landkreis Rottweil) Diebstahl von Teilen einer Radarmessanlage (29.07.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstag in der Zeit zwischen 23:15 Uhr und 23:36 Uhr wurden durch eine unbekannte Täterschaft Teile einer Radarmessanlage entwendet. Der Ordnungsdienst der Stadt Schramberg führte in Schramberg hinter dem Schloßbergtunnel in Fahrtrichtung Berneckstraße Geschwindigkeitsmessungen durch. Im Rahmen dieser Maßnahme wurde durch die Angestellten der Stadt Schramberg eine körperliche Auseinandersetzung beim Busbahnhof beobachtet und die Polizei zur Unterstützung hinzugezogen. Hierbei ließen die Mitarbeiter die Radarmessanlage kurzzeitig unbeobachtet. Dies nutzte die unbekannte Täterschaft aus, montierte die Blitzerleuchte der Radaranlage ab und entwendete diese. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im Tatzeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht haben oder etwas zum Verbleib der Blitzerleuchte sagen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 erbeten.

