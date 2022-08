Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Motorradfahrer stürzt mit 125er Motorrad nach Ausweichmanöver - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch, 03.08.2022, gegen 08:00 Uhr, ist ein 18-jähriger mit seiner 125er Maschine auf der L 150 in Höhe der Abzweigung zur Urberger Säge nach einem Ausweichmanöver gestürzt. Der junge Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen. Ein entgegenkommendes Auto soll einen schwarz-blauen Motorroller überholt haben, weshalb der Motorradfahrer ausweichen und bremsen musste. Er kam in den Grünstreifen und dort auf einem Kanaldeckel zu Fall. Das Auto wie auch der Roller fuhren in Richtung Mutterslehen weiter. Neben den erlittenen Verletzungen entstand an dem Motorrad des jungen Mannes ein Totalschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen VW Passat mit WT-Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer oder die Fahrerin habe lange Haare gehabt. Der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) bittet Zeugen, sich zu melden und um Hinweise zum schwarzen Passat. Insbesondere der Rollerfahrer soll bitte Kontakt mit der Polizei aufnehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell