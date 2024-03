Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Wer kennt den Mann auf den Bildern?

Goch (ots)

Am 03.12.2023 gegen 13:21 Uhr betrat ein unbekannter Tatverdächtiger die Sparkassenfiliale in Goch. Dort hob er mit der Debitkarte eines Geschädigten Bargeld ab und verließ die Filiale in unbekannte Richtung. Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/129832 Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen werden von der Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell