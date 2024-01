POL-EL: Emlichheim - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lathen (ots) - Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Große Straße in Lathen ein silberfarbener 7er BMW angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lathen, 05933-924570, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

