Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Ältere Menschen sollten betrogen werden

Polizei warnt vor Betrugsversuchen am Telefon

Kleve (ots)

In den letzten Tagen kam es im Kreisgebiet Kleve wieder zu mehreren Versuchen, vorwiegend ältere Menschen über verschiedene Methoden am Telefon zur Herausgabe von Geld und Wertsachen zu bringen. "Falsche Polizisten" versuchten, unter Behauptung von begangenen Straftaten eine Geldstrafe einzutreiben oder auch, Wertsachen und Geld der Angerufenen aufgrund von Einbrüchen in der Nachbarschaft in Sicherheit bringen zu wollen. In einem weiteren Fall wurde durch den Täter ein größerer Gewinn versprochen, dafür müsste man aber vorher Wertgutscheine, beispielsweise bei einer Tankstelle, kaufen und die darauf aufgeführten Aktivierungsnummern dem Anrufer am Telefon durchgeben. Dadurch hat der Täter die Möglichkeit, diese Gutscheine einzulösen, der Käufer hat nur noch die dann wertlosen Coupons in der Hand und sieht selbstverständlich vom versprochenen Gewinn nichts!

In diesem Zusammenhang rät die Polizei eindringlich: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand um Geld, Gold oder Schmuck bittet. - Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen Unbekannte viel Geld versprechen, Sie aber dafür vorher Geld überweisen oder etwas erwerben sollen! Fragen Sie sich: Wie wahrscheinlich ist, dass Ihnen jemand "einfach so" zum Beispiel 50.000 EUR schenkt?! - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner, oft ein angeblicher Enkel, Verwandter oder eine Amtsperson, Geld von Ihnen fordert! Auch wenn man Ihnen sagt, dass Sie nicht auflegen sollen! - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die Verwandten an! - Übergeben Sie niemals Geld, Gold, Schmuck oder Bankkarten an Ihnen unbekannte Personen! - Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 und, wenn möglich, Verwandte oder Vertrauenspersonen! - Spenden Sie nur an zertifizierte Organisationen und nicht an private Kontonummern. - Klären Sie ältere Verwandte, Freunde und Nachbarn über diese Betrugsmaschen auf, damit Ihnen nicht dasselbe passiert. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige! (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell