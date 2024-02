Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 19.02.2024

Goslar (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige beschädigten am vergangenen Wochenende im Stadtteil Georgenberg einen schwarzen Renault Clio.

Im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr, bis Sonntag 12.30 Uhr, stand der Pkw in der Straße Wachtelpforte. Der oder die bislang Unbekannten zerstörten die Heckscheibe des Clio, der am Fahrbahnrand in Höhe Hausnummer 12 geparkt war.

Hinweise dazu nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

In der Goslarer Altstadt ereignete sich am Wochenende ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht.

Ein schwarzer BMW der 5er Reihe parkte zwischen Sonnabend, ca. 18.15 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, in der Zehntstraße Höhe Nr. 18. In dieser Zeit streifte ein vermutlich in Richtung Bäringerstraße fahrendes Fahrzeug den am linken Fahrbahnrand geparkten BMW und hinterließ Schäden an der Beifahrerseite. Anschließend entfernte sich das verursachende Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise zu diesem Ereignis, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei unter (05321) 3390 entgegen.

+++

- Seesen

Bislang unbekannte Tatverdächtige stiegen am Wochenende in das Jacobson-Haus in Seesen ein.

Im Zeitraum von Sonnabend, etwa 22 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, gelangten der oder die Tatverdächtigen gewaltsam in das Gebäude, suchten mehrere Räume heim und entkamen anschließend unerkannt. Zum erlangten Diebesgut liegen derzeit keine Informationen vor.

Die Ermittler der Kripo Goslar führen in diesem Verfahren die Ermittlungen und fragen nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise dazu werden unter (05321) 3390 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell