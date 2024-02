Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für den Bereich Goslar und Langelsheim, für die Zeit von Freitag, 16.02.2024, 12:00 Uhr, bis Samstag, 17.02.2024, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Unfallflucht in Goslar-Jürgenohl

In der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr, bis Samstag, 10:30 Uhr, kam es in der Liegnitzer Str. zu einer Verkehrsunfallflucht. An einem am Straßenrand parkenden Renault Transporter wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite abgefahren / beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Spiegel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugenhinweise werden durch die Polizeiinspektion Goslar, Tel. 05321/3390, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell