POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 17.02.2024

Goslar (ots) - Am Donnerstagabend kam es im Goslarer Stadtteil Kramerswinkel in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand in einer Küche. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache geriet gegen 19.30 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Virchowstraße eine Küche in Brand, die daraufhin nahezu ausbrannte. Nach den Löschmaßnahmen der Feuerwehr ...

mehr