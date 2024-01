Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Mehrfamilienhauses

Northeim (ots)

Northeim OT Langenholtensen, Untere Dorfstraße, Freitag, 12.01.2024, 00.25 Uhr

LANGENHOLTENSEN (Wol) - Eine leicht verletzte Person.

Am Freitag gegen 00.25 Uhr wurde über den Notruf ein Wohnungsbrand in der "Untere Dorfstraße" in Langenholtensen gemeldet.

Der Brand entstand aus bisher unbekannter Ursache in einer Wohnung in der ersten Etage. Durch den 35-jährigen Bewohner wurde der Brand selbst bemerkt und die weiteren Hausbewohner durch ihn informiert. Der 35-Jährige wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig.

Die weiteren sieben Bewohnerinnen und Bewohner wurden nicht verletzt.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Northeim, Langenholtensen, Hammenstedt, Imbshausen, Denkershausen und Lagershausen. Außerdem waren insgesamt vier Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort.

Der geschätzte Schaden liegt bei 100.000 Euro. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell