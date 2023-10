Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Mehrere Fahrzeuge durchwühlt und Gegenstände entwendet; Polizei sucht Zeugen

Dornstetten (ots)

Am frühen Samstag durch unbekannte Täterschaft heimgesucht wurden mehrere unverschlossene Fahrzeuge sowie in zwei Fällen Wohnräumlichkeiten in Dornstetten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand öffnete unbekannte Täterschaft zwischen 0:30 Uhr und 7:10 Uhr mehrere unverschlossene Fahrzeuge verschiedenster Hersteller im Holunderweg, Wacholderweg, Schlehenweg, Weißdornweg sowie in der Fliederstraße und der Brunnenstraße. Aus den Fahrzeugen wurden neben kleineren Bargeldbeträgen auch Geldbeutel sowie Dokumente entwendet. In zwei Fällen gelangte die unbekannte Täterschaft in der Folge mittels im Fahrzeug befindlichem Garagentoröffner und einem Hausschlüssel in zwei Wohnräumlichkeiten. Diese wurden durchsucht und auch hier Geldbeutel entwendet.

Die Höhe des Diebesguts ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Polizeiposten Dornstetten hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451-96 0 zu melden.

Yvonne Schwarz-Tron, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell