Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz von Sonntag, den 18. Februar 2024

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Autoreifen

Am Freitag, den 16. Februar 2024, in der Zeit von 09:00-17:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem an der Straße "Zipfel" abgeparkten anthrazitfarbenen Mercedes-Benz. Der oder die unbekannte(n) Täter zerstachen, vermutlich mit einem Messer, zwei Reifen des PKWs. Der entstandene Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 241

Am Samstag, den 17. Februar, kam es, um 17:08 Uhr, an der Straße "Am Schlagbaum", zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Osnabrück nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Zaun und stieß anschließend gegen eine Straßenlaterne. Durch die Polizeibeamten wurde im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,51 Promille. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Die Unfallstelle/beschädigte Straßenlaterne wurde anschließend durch die Stadtwerke sowie dem Brandmeister vom Dienst der Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld gesichert.

Die Polizei Clausthal-Zellerfeld bittet Personen, die Beobachtungen hinsichtlich der geschilderten Sachverhalte gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05323 / 95 31 - 0 zu melden.

i.A.

Strümpfler, PKA

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell