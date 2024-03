Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Pont - Mann hindert Frau an der Weiterfahrt

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Freitag (8.März 2024) wurde auf der Venloer Straße in Geldern eine 30-jährige Frau aus Geldern von ihrem ehemaligen Freund darin gehindert, weiterzufahren. Dazu stellte er sich vor ihr Fahrzeug, einem schwarzen SUV der Marke Mitsubishi, legte sich mit seinem Oberkörper auf die Motorhaube und schrie die Frau an. Dadurch bildete sich auf der Venloer Straße ein leichter Stau, auch der Gegenverkehr musste abbremsen. Ein Zeuge fuhr mit seinem Auto neben den Mitsubishi und forderte den Mann auf, die Straße zu verlassen. Er machte jedoch auch da keine Anstalten. Die Frau wählte dann den Notruf der Polizei. Als der Ex-Freund dies mitbekam, entfernte er sich auf den Fuß- und Radweg, so dass die Frau weiterfahren konnte. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, insbesondere nach dem Mann, der neben den Wagen der Frau gefahren war und seine Hilfe angeboten hatte. Hinweise an das ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250. (sp)

