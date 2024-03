Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand in Müllpresse - Kripo ermittelt zur Brandursache

Meerbusch (ots)

Feuerwehr und Polizei wurde am Samstagvormittag (09.03.), gegen 11:45 Uhr, zu einem Lebensmitteldiscounter an der Gottlieb-Daimler-Straße in Osterath alarmiert. Aus bislang ungeklärten Gründen war der Inhalt einer Müllpresse in Brand geraten.

Nachdem eine Angestellte im Lager Brandgeruch wahrgenommen und eine Rauchentwicklung im Bereich der Müllpresse bemerkt hatte, räumte das Personal die Filiale und verständigte den Notruf.

Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der im Außenbereich befindliche Wertstoffcontainer von der Müllpresse getrennt und der Brand gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell