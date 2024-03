Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau-Erfgen - Pkw kollidiert mit Bus

neun verletzte Personen, davon zwei Personen schwerverletzt

Bedburg-Hau (ots)

Am Mittwoch (13. März 2024) kam es gegen 16:25 Uhr in Bedburg-Hau Höhe des Ortsteils Erfgen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Frau aus Kleve wollte mit ihrem Pkw der Marke SsangYong von der Straße Schlenk auf die Sommerlandstraße fahren. Dabei kollidierte sie aus derzeit nicht bekannter Ursache mit dem Bus eines Xantener Unternehmens, dessen 52-jähriger Fahrer aus Kleve mit 14 Fahrgästen einer Einrichtung für eingeschränkte Personen in Richtung des Ortsteiles Till-Moyland unterwegs war. Bei dem Unfall wurde der Bus so beschädigt, dass er nicht mehr lenkbar war. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Insgesamt wurden neun Personen verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert, wovon zwei derzeit als schwer verletzt gelten. Bei diesen Schwerverletzten handelt es sich um die Fahrerin des Pkw und ihren 63-jährigen Beifahrer. Die anderen Insassen des Busses blieben ebenso wie der Busfahrer unverletzt und wurden lediglich an der Unfallstelle betreut. Aufgrund der Vielzahl von Verletzten war der Rettungsdienst des Kreises Kleve und die Feuerwehr Bedburg-Hau mit starken Kräften vor Ort. Die Sommerlandstraße war zwischen der Holzstraße und der Klompstraße in beiden Richtungen für die Dauer der Rettungs- und der polizeilichen Maßnahmen bis gegen 18:35 Uhr voll gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell