Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch

Unbekannte schlagen Glastür einer Bäckerei ein

Goch (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Mittwoch (13. März 2024) auf Donnerstag eine Scheibe der Glaseingangstür der Bäckerei an der Motzfeldstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter nicht in die Bäckerei und flüchteten unerkannt. Die Kripo in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter Telefon 02823 1080 Hinwiese entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell