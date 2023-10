Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 49-Jähriger versperrt Einbrechern den Weg

Mechernich-Obergartzem (ots)

Am Montag den 9. Oktober beabsichtigte ein 49-jähriger Mitarbeiter einer Firma in der Veynaustraße in Mechernich-Obergartzem mit seinem Fahrzeug gegen 3.50 Uhr das dortige Firmengelände durch das Zufahrtstor zu befahren.

Am Eingangstor stellte der Mann fest, dass das Tor bereits durch Unbekannte geöffnet und an dem Motor der elektronischen Torsteuerung eine Manipulation vorgenommen wurde.

Als der Mitarbeiter aus seinem Fahrzeug stieg, lief eine unbekannte maskierte Person auf dem Gelände davon.

Der Mitarbeiter versperrte daraufhin mit seinem Fahrzeug die Zufahrt und setzte die Polizei in Kenntnis.

Das Gelände wurde im Anschluss von Polizeibeamten nach verdächtigen Personen abgesucht.

Bei der Suche war ebenfalls ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Es wurden keine Personen, jedoch ein unbekannter, offenstehender Transporter ohne Kennzeichen auf dem Gelände vorgefunden.

Die Unbekannten konnten das Gelände ohne Beute über einen heruntergedrückten Maschendrahtzaun verlassen.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell