Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kabel von Baustelle gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Baustelle in Buttstädt im Landkreis Sömmerda wurde in den vergangenen Tagen das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten hatten sich unbemerkt auf den Bauplatz geschlichen und sich an den dortigen Materialien zu schaffen gemacht. Sie durchtrennten Kabel und steckten sich mehr als 50 Meter davon ein. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute im Wert von 750 Euro. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl Dienstagmorgen und informierte die Polizei. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell