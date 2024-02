POL-UL: (ES) Kirchheim/A8 - Auffahrunfall mit vier Beteiligten/Etwa 33 000 Euro Schaden ist das Resultat eines Unfalls am Freitag auf der A8

Ulm (ots) - Zeugen sucht das Polizeirevier Gingen an der Fils nach einer Verkehrsunfallflucht auf der K1438 zwischen Gingen an der Fils und Grünenberg am Freitagabend gegen 20:55 Uhr. Den Angaben einer 20-Jährigen Opel-Fahrerin zufolge sei diese zur Unfallzeit von Gingen a. d. Fils in Richtung Grünenberg unterwegs gewesen, als ihr ein dunkler Kombi halb auf ihrer Fahrbahnseite entgegengekommen sei. Sie musste deshalb ...

