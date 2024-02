POL-UL: (HDH) Giengen an der Fils - Alkohol am Steuer/Am Freitagabend endet eine Trunkenheitsfahrt in einer Verkehrskontrolle

Ulm (ots) - Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 8.30 Uhr in Ulm auf einem Parkplatz im Bereich "Am Hochsträß". Der 23-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter streifte beim rückwärts Ausparken den dahinter geparkten VW Golf. Beim Unfallverursacher entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Beim VW ...

mehr