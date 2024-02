Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL)Ulm - Beim Ausparken Unfall verursacht

Am Donnerstag beschädigte ein 23-Jähriger ein anderes Auto beim Ausparken.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 8.30 Uhr in Ulm auf einem Parkplatz im Bereich "Am Hochsträß". Der 23-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter streifte beim rückwärts Ausparken den dahinter geparkten VW Golf. Beim Unfallverursacher entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Beim VW schätzt die Polizei den Schaden auf 300 EUR. Eine Anzeige wurden durch die Polizei Ulm-West gefertigt.

++++0354739 (LK)

Steffen Maier, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell