Ulm (ots) - Um 7 Uhr war ein 42-Jähriger im Stadtteil Schnaitheim unterwegs. Er hielt mit seinem Opel in der Aalener Straße an. Mittlerweile war von hinten ein BMW an den Opel herangefahren. Beim Anfahren legte der 42-Jährige offenbar den Rückwärtsgang anstatt den Vorwärtsgang ein. Der Opel fuhr rückwärts ...

mehr