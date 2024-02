Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Rückwärts anstatt vorwärts gefahren

Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall bei Heidenheim a.d. Brenz.

Ulm (ots)

Um 7 Uhr war ein 42-Jähriger im Stadtteil Schnaitheim unterwegs. Er hielt mit seinem Opel in der Aalener Straße an. Mittlerweile war von hinten ein BMW an den Opel herangefahren. Beim Anfahren legte der 42-Jährige offenbar den Rückwärtsgang anstatt den Vorwärtsgang ein. Der Opel fuhr rückwärts und stieß gegen die Front des BMW. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. An dem BMW entstand geringer Schaden, der Opel blieb unbeschädigt.

