Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall in Sölderholz

Feuerwehr befreite eingeklemmte Person

Dortmund (ots)

Gegen 18.30 Uhr ereignete sich aus bisher ungeklärter Ursache ein Verkehrsunfall auf der Lichtendorfer Straße in Höhe der Nelkenstraße. Dabei verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so dass dieses bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte seitlich auf der Straße lag. Die Frau war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und wurde als Erstmaßnahme vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Weiterhin stabilisierten die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Fahrzeug um die Person anschließend in einer sogenannten schonenden Rettung aus dem Fahrzeug zu befreien. Abschließend erfolgte der Transport in ein Krankenhaus. Weitere Personen waren nicht betroffen. Ein ebenfalls im Fahrzeug befindlicher unverletzter Hund wurde von Ersthelfern kurzeitig betreut und dann der Polizei übergeben. An der Einsatzstelle waren die Einheiten der Feuerwache 3 (Neuasseln), Feuerwache 1 (Mitte), die Freiwillige Feuerwehr Lichtendorf sowie der Rettungsdienst. Die Unfallursachenermittlung erfolgt nun von der Polizei

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell