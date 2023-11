Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Kinderfeuerwehr in Olsberg Bruchhausen offiziell gegründet

Olsberg (ots)

Im Rahmen ihres öffentlichen Kartoffelbratens hat auch die Löschgruppe Olsberg - Bruchhausen ihre Kinderfeuerwehr offiziell gegründet. Die Gruppe der "Löschfüchse", so nennen sich die Nachwuchsretter in Olsberg, besteht aus 12 Jungen und 7 Mädchen im Alter zwischen 6 - 10 Jahren. Kinderfeuerwehrwartin ist Leonie Schröder, als Stellvertreter steht ihr Marvin Hanxleden zur Seite. Einmal im Monat treffen sich die Löschfüchse, um spielerisch an die Aufgaben einer Feuerwehr herangeführt zu werden. In erster Linie stehen aber Malen, Basteln, Kochen und Backen sowie Spiel und Sport auf dem Plan der Nachwuchsretter.

