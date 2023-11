Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Defekte Ölheizung löst Großalarm in Olsberg aus.

Zu einem Kellerbrand in Olsberg - Elpe in der Elpetalstraße wurden am Morgen gegen 6:00 Uhr die Löschgruppen Elpe, Brunskappel, Gevelinghausen, sowie der Löschzug Bigge -Olsberg alarmiert. 55 Einsatzkräfte machten sich mit zehn Fahrzeugen auf den Weg. Dazu noch die Polizei und der Rettungsdienst mit einem RTW. Bis zum Eintreffen der ersten Kräfte waren bereits alle 8 Personen aus dem Gebäude, darunter ein 2 Monate alter Säugling. Gegen 5:50 Uhr wurde der Hund der Feriengäste in dem Ferienhaus unruhig, sein Herrchen bemerkte dann Abgasgeruch im Haus. Der 57 jährige Dortmunder verständigte alle Personen im Haus und verließ mit ihnen das Gebäude, danach verständigte er dir Feuerwehr. Er wurde vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.Hervorgerufen wurde der Geruch durch die offenbar defekte Ölheizung im Keller. Zwei Trupps gingen unter schwerem Atemschutz in das Gebäude, ein Weiterer stand als Sicherheitstrupp vor dem Haus bereit. Der Kellerbereich wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert und belüftet, der Schornsteinfeger war zur Kontrolle der Heizung vor Ort. Offenes Feuer gab es keines, jedoch drangen Abgase und Rauch aus der Anlage. Sie wurde abgeschaltet. Während der Dauer des Einsatzes war die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt. Einsatzende war gegen 8:00 Uhr.

