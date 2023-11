Feuerwehr Dortmund

FW-DO: LKW-Anhänger brennt auf der BAB 2

Dortmund (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ist gegen 6:20 Uhr der Anhänger eines mit Leergut beladenen LKW während der Fahrt auf der A2, Fahrtrichtung Hannover, in Höhe des Parkplatzes Herrenthey in Brand geraten. Der Fahrer konnte seinen Sattelzug noch auf dem Seitenstreifen abstellen und begab sich in sichere Entfernung zu seinem brennenden Fahrzeug.

Beim Eintreffen der Feuerwehr begann das Feuer im Bereich der Reifen bereits auf den Aufbau überzugreifen. Durch den schnellen Einsatz eines Strahlrohres konnte der Brand aber schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass die Zugmaschine unbeschädigt blieb. Der Fahrer wurde kurzzeitig durch die Feuerwehr betreut, verletzt hatte er sich nicht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Autobahn 2 kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwache 9 (Mengede) und der Feuerwache 5 (Marten).

