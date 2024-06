Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Täter berauben 23-Jährigen unter Vorhalt von Messer: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Am Freitagabend suchte ein 23-Jähriger aus Kassel die Polizei auf, weil er seinen Angaben zufolge in der Nacht zum Freitag in der Straße "Diagonale" im Bereich der Kasseler Uni das Opfer eines Raubes geworden war. Drei Täter sollen ihn dort unter Vorhalt eines Messers seiner Wertsachen beraubt haben. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Ereignete hatte sich die Tat nach Angaben des Opfers gegen 2:15 Uhr in der Nacht zum Freitag. Nach dem vorherigen Genuss alkoholischer Getränke sei er auf dem Nachhauseweg in der Straße "Diagonale" von den drei ihm unbekannten Männer angesprochen und zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert worden. Dabei habe einer der Täter ein Messer in der Hand gehalten. Die Räuber erbeuteten das Handy, Kopfhörer und das Portemonnaie samt Inhalt und ergriffen die Flucht. Das Opfer begab sich zunächst nach Hause und erstattete am folgenden Abend die Anzeige bei der Polizei.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1.) Ca. 1,80 Meter groß, Mitte / Ende 20, muskulös, schwarze Haare, dunklerer Teint

2.) Ca. 1,85 Meter groß, Mitte / Ende 20, muskulös, Boxerhaarschnitt, Bart, dunkler Teint

3.) Ca. 1,85 Meter groß, Mitte / Ende 20, muskulös, dunklerer Teint

Zur Bekleidung liegen den Ermittlern momentan keine Angaben vor.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell