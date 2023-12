Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Mann bei Sturz schwer verletzt

Bremerhaven (ots)

Ein 92-jähriger Mann hat sich gestern (8. Dezember 2023) gegen 15 Uhr bei einem Sturz in seinem Haus in Bremerhaven, im Ortsteil Speckenbüttel, schwer verletzt. Aufgrund seiner Verletzung und der baulichen Gegebenheiten wurde der Verunfallte mit Hilfe einer Drehleiter aus einem Fenster im 1. Obergeschoss des Hauses gerettet. Der Mann wurde vom Rettungsdienst unter Begleitung eines Notarztes in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Am Einsatz waren acht Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell