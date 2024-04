POL-EU: Unter Drogeneinwirkung auf dem E-Scooter und mit dem Pkw unterwegs

Mechernich (ots) - Am Dienstag (2. April) betrat ein 25-Jähriger zum wiederholten Mal gegen 14 Uhr das Ordnungsamt in der Bergstraße in Mechernich. Da dem Mann in der Vergangenheit ein Hausverbot ausgesprochen wurde, sollte er das Gebäude verlassen. Der 25-Jährige kam der Aufforderung jedoch nicht nach. Bei der Durchsetzung des Hausverbotes schlug der Mann einem 55-jährigen Mitarbeiter des Ordnungsamtes ins Gesicht. ...

