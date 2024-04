POL-EU: Ordnungsamt Mitarbeiter geschlagen

Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (28. März), 14 Uhr, bis Dienstag (2. April), 8 Uhr, wurde an einer Ausgrabungsstätte in der Straße Am Silberberg in Euskirchen ein Bauwagen aufgebrochen. Unbekannte hebelten die Türe von dem Bauwagen auf. Aus dem leerstehenden Bauwagen wurde jedoch nichts entwendet. An einem ebenfalls vor Ort befindlichen Bagger wurden circa 30 Liter Diesel entwendet. Der ...

mehr