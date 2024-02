POL-BOR: Gronau-Epe - Nach Unfall auf Amtsweg weggefahren

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Asternweg; Tatzeit: zwischen 24.02.2024, 17.00 Uhr, und 25.02.2024, 14.30 Uhr; Versucht in ein Wohnhaus in Ahaus einzubrechen hat ein Unbekannter am Wochenende. Zu dem Geschehen am Asternweg kam es zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr. In das Gebäude gelangte der Täter nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db) Kontakt für ...

mehr