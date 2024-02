Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Spielhalle

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Heeker Straße;

Tatzeit: 26.02.2024, 04.15 Uhr;

Mehrere Spielautomaten aufgebrochen haben Unbekannte am frühen Montagmorgen in Ahaus. Gegen 04.15 Uhr hatte eine Nebelanlage ausgelöst und die Sicht in den Räumlichkeiten einer Spielhalle eingeschränkt. Trotzdem brachen Täter drei Geräte auf und stahlen Bargeld. Zuvor hatten sie sich gewaltsam Zugang in das Gebäude an der Heeker Straße verschafft. Die Kripo Ahaus sucht Zeugen: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell