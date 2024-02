POL-BOR: Vreden - Radfahrer und Lkw kollidieren im Kreisel

Heek (ots) - Tatort: Heek-Nienborg, Vogelsangweg; Tatzeit: zwischen 23.02.2024, 22.00 Uhr, und 24.02.2024, 12.00 Uhr; Am Vogelsangweg in Nienborg haben Diebe ihr Unwesen getrieben. In der Nacht zum Samstag drangen die Täter dort auf zwei Grundstücken in Gartenhäuser und Garagen ein. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie unter anderem verschiedene Elektrogeräte. Die Polizei bittet um Hinweise an das ...

