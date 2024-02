Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Kollision weitergefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Wiesenstraße;

Unfallzeit: 24.02.2024, 16.10 Uhr;

Eine unbekannte Radfahrerin ist am Samstag in Gronau gegen ein Auto geprallt. Dazu kam es gegen 16.10 Uhr auf der Wiesenstraße - eine Autofahrerin war dort aus Richtung Feldstiege kommend unterwegs, als die Radlerin aus einer Einmündung in die Straße einbog. Die Frau entfernte sich in Richtung Ochtruper Straße; sie trug eine graue Jacke und eine graue Pudelmütze. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell