Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Dieb greift in Schmuck-Auslage

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Neustraße;

Tatzeit: 23.02.2024, 16.30 Uhr;

Schmuck hat ein Unbekannter am Freitag aus einem Juweliergeschäft in Gronau gestohlen. Während eine Mitarbeiterin sich in einem Kundengespräch befand, griff der Täter in die Auslage und flüchtete. Der Dieb erbeutete ein Goldcollier und ein Goldarmband. Das Geschehen spielte sich gegen 16.30 Uhr an der Neustraße ab.

Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: circa 30 bis 40 Jahre alt, schlank und kurze schwarze Haare; er trug eine rosafarbene Kapuze, eine rot-braune Hose, schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe. Der Mann führte einen Kopfhörer mit sich sowie eine graue Tasche oder einen Rucksack. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Enscheder Straße.

Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieses Falls geben kann, sollte sich unter Tel. (02562) 9260 mit dem Kriminalkommissariat in Gronau in Verbindung setzen. (to)

