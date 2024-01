Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken Brandalarm ausgelöst

Kaiserslautern (ots)

Am späten Dienstagabend musste die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brandalarm in eine Bank in der Innenstadt ausrücken. Vor Ort stellte es sich es als Fehlalarm heraus. Ein 25-jähriger Verdächtigter hatte den Feueralarm ausgelöst, ohne dass es wirklich brannte. Dies wurde von einem Zeugen beobachtet. Ein Atemalkoholtest bei dem 25-Jährigen ergab einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille. Als er schließlich vor den Augen der Polizeibeamten auf den Boden urinierte, erteilten ihm die Ordnungshüter einen Platzverweis. Diesen ignorierte der Betrunkene und musste als Folge die restliche Nacht in der Zelle verbringen. Dort konnte er ausnüchtern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. |pet

