POL-BOR: Bocholt - Über Roller gestürzt

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Am Kreuzberg; Tatzeit: zwischen 22.02.2024, 20.45 Uhr, und 23.02.2024, 12.00 Uhr; In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in Bocholt in ein Pfarrheim eingebrochen. Sie machten sich gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten so in das Gebäude an der Straße Am Kreuzberg. Die Täter durchsuchten das Innere und brachen dabei mehrere Türen auf. Ob sie etwas gestohlen haben, stand ...

