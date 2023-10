POL-PPRP: Körperverletzung auf Mundenheimer Kerwe - Täter ermittelt

Ludwigshafen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache brach ein Feuer am Samstag (18.10.2023, 1.20 Uhr) im Keller in einem Mehrfamilienhaus in der der Schützenstraße aus. Während der Löscharbeiten musste das Gebäude geräumt werden. Durch den Brand wurden vier Personen leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf circa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen bezüglich der ...

