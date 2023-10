Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach ein Feuer am Samstag (18.10.2023, 1.20 Uhr) im Keller in einem Mehrfamilienhaus in der der Schützenstraße aus. Während der Löscharbeiten musste das Gebäude geräumt werden. Durch den Brand wurden vier Personen leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf circa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell