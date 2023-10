Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand von Müllcontainern

Ludwigshafen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Sonntagnachmittag (29.10.2023, 15.11 Uhr) zwei Müllcontainer in der Gräfenaustraße in Brand. Durch das Feuer wurde auch ein angrenzendes Gebäude beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

