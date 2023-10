Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeibeamtin bei Widerstand verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend (28.10.2023) gegen 21:30 Uhr, forderten Fahrkartenkontrolleure der RNV polizeiliche Unterstützung bei der Kontrolle eines Fahrgastes an. Die 73-Jährige war mit dem Bus unterwegs und weigerte sich gegenüber den Kontrollkräften, einen Fahrschein oder ein Ausweisdokument vorzuzeigen. Als sie durch die Polizeikräfte erneut aufgefordert wurde, sich auszuweisen, griff die 73-Jährige eine Beamtin unvermittelt an, trat ihr in den Bauch und kratzte sie im Gesicht. Auch gegen die anschließende Fesselung leistete die Frau Widerstand und versuchte die Polizeikräfte zu treten. Da sich Hinweise darauf ergaben, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde sie in Gewahrsam genommen. Die Polizeibeamtin wurde leicht verletzt.

