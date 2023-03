Oberzent/Breuberg (ots) - Am Dienstag (14.03.) gegen 18:15 Uhr stoppte eine Polizeistreife aus Erbach einen 40-jährigen Opelfahrer in der Straße "Hofwiese" in Oberzent. Bei der anschließenden Überprüfung konnte bei dem Wagenlenker ein Atemalkohol von 0,97 Promille festgestellt werden, weshalb er für einen gerichtsverwertbaren Test mit auf die Polizeistation kommen musste. Der 40-Jährige wird sich jetzt in dem ...

mehr