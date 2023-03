Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent/Breuberg: Polizei stoppt alkoholisierte Fahrer

Oberzent/Breuberg (ots)

Am Dienstag (14.03.) gegen 18:15 Uhr stoppte eine Polizeistreife aus Erbach einen 40-jährigen Opelfahrer in der Straße "Hofwiese" in Oberzent. Bei der anschließenden Überprüfung konnte bei dem Wagenlenker ein Atemalkohol von 0,97 Promille festgestellt werden, weshalb er für einen gerichtsverwertbaren Test mit auf die Polizeistation kommen musste. Der 40-Jährige wird sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren verantworten müssen. Ihm drohen neben einer saftigen Geldstrafe auch noch Punkte in Flensburg und mehrere Wochen ohne Führerschein.

Am gleichen Abend gegen 18:45 Uhr, meldete eine aufmerksame Autofahrerin einen Kia, der von Mömmlingen Richtung Breuberg Schlangenlinien fahren würde, die Kurve im Kreisel kaum bekommen und beinahe Mülltonnen mitgenommen hätte. Eine Polizeistreife aus Höchst nahm sich der Sache sofort an und kontrollierte den 35-jährigen Kiafahrer in der Mainstraße in Breuberg. Nachdem das Atemalkoholgerät 1,36 Promille anzeigte, wurde der berauschte Fahrer vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme auf der Polizeistation über sich ergehen lassen. Auf den 35-jährigen Wagenlenker wird nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss zukommen. Außerdem wurde der Führerschein des Kiafahrers sichergestellt.

