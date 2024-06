Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Täter überfallen und verletzen Senior in Wohnhaus in Oberzwehren: Kripo sucht dringend nach Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Am gestrigen Montagabend kam es im Kasseler Stadtteil Oberzwehren zu einem schweren Raubüberfall auf einen Senior in dessen Wohnhaus durch drei bislang unbekannte Täter. Dabei wurde der 88-Jährige aus Kassel von den Tätern durch Schläge verletzt und auch von diesen gefesselt. Die Kasseler Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schweren Raubes und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat gegen 20 Uhr ereignet. Die drei Unbekannten hatten zu dieser Zeit am Haus des Seniors in einem Wohngebiet am Friedhof Oberzwehren geklingelt und den Mann völlig unvermittelt und rücksichtslos angegriffen. Zudem sollen sie den 88-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie das Haus und erbeuteten Wertsachen, mit denen sie wieder über die Haustür aus dem Haus flüchteten. Das Opfer konnte sich kurze Zeit später selbst befreien und über einen Nachbarn die Polizei alarmieren lassen. Die daraufhin sofort eingeleitete Fahndung nach den drei flüchtigen Tätern führte bislang nicht zum Erfolg. Der 88-Jährige war bei der Tat glücklicherweise nicht schwerwiegender verletzt, aber mit einem Rettungswagen dennoch zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Ermittlungen der für Raubdelikte zuständigen Beamten des K 35 der Kasseler Kripo laufen aktuell auf Hochtouren. Dabei suchen die Ermittler dringend nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können.

Derzeit liegt folgende Beschreibung der drei Täter vor:

1.) Männlich, ca. 20 - 25 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, südosteuropäisches Aussehen, normale Statur, dunkelblonde Haare, dunkelgrüne Jacke, dunkle Jeans, trug Handschuhe, sprach Deutsch ohne Akzent.

2.) Männlich, ca. 180 - 185 cm groß, ca. 30 - 35 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Sturmhaube, schwarze Jacke, Bluejeans, Sneaker, trug Handschuhe, führte Rucksack mit, sprach Deutsch ohne Akzent.

3.) Männlich, ca. 175 - 180 cm groß, ca. 35 - 40 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Sturmhaube, dunkle Kleidung, führte Rucksack mit.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell