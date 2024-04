POL-PDNR: Presseerstmeldung - Dachstuhlbrand in der evangelischen Kindertagesstätte in Asbach (WW)

Erpel (ots) - Am Dienstagnachmittag begegneten sich zwei Pkw in der Kölner Straße. Aufgrund einer Engstelle hielt die 73-jährige Pkw-Fahrerin aus Unkel ihren Pkw an. Das entgegenkommende Fahrzeug touchierte den Pkw der Frau und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der Polizei ...

