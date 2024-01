Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Nötigung im Straßenverkehr

Am Dienstag, 02. Januar 2024, kam es gegen 18.40 Uhr in der Mühlenstraße in der Innenstadt zu einer Nötigung im Straßenverkehr: Demnach hat ein bislang unbekannter Fahrer eines Mercedes-Benz 300 SDL mit Cloppenburger Kennzeichen die Fußgängerzone aus Richtung der Osterstraße befahren. Dort befand sich in dieser Situation ein 70-jähriger Mann aus Cloppenburg. Der Mercedes soll dann aus bislang unbekannten Gründen ungebremst auf den Mann zugefahren sein, sodass dieser einen Zusammenstoß nur durch einen Sprung zur Seite habe verhindern können. Der PKW habe sich im Anschluss von der Örtlichkeit entfernt. Das Fahrzeug sei zum Tatzeitpunkt mit mehreren Personen besetzt gewesen. Zum Fahrzeugführer bzw. den Insassen liegt keine Personenbeschreibung vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Sonntag, 31. Dezember 2023, kam es um 18.00 Uhr in der Lange Straße zum Diebstahl einer Ausweishülle samt Inhalt einer 19-Jährigen aus Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Lastrup - Diebstahl einer Geldbörse

Zwischen Sonntag, 31. Dezember 2023, 18.00 Uhr, und Montag, 01. Januar 2024, 12.00 Uhr, kam in der Burgstraße zum Diebstahl einer braunen Geldbörse samt Inhalt einer 18-Jährigen aus Lastrup. Die Geldbörse befand sich im Tatzeitraum im PKW der 18-Jährigen. Im Anschluss wurden durch den bislang unbekannten Täter mehrere widerrechtliche Abbuchungen mit der EC-Karte der Geschädigten getätigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Cloppenburg - versuchter Einbruch

Zwischen Freitag, 29. Dezember 2023, 18.00 Uhr, und Dienstag, 02. Januar 2024, 08.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter, gewaltsam in ein Geschäft für technischen Bedarf an der Löninger Straße einzudringen. Hierdurch entstand Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von 310 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 02. Januar 2024, wurde um 20.55 Uhr auf der Carl-Zeiss-Straße ein 25-jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 25-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Höltinghausen - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 02. Januar 2024, kam es gegen 08.30 Uhr auf der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus Halen befuhr die Cloppenburger Straße in Fahrtrichtung Cloppenburg und beabsichtigte, nach links auf die Bundesstraße B72 aufzufahren. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 22-jährige Fahrzeugführerin aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der PKW der Cloppenburgerin gegen das Fahrzeug eines 27-Jährigen aus Hamburg prallte, welcher in dieser Situation gerade an der Einmündung B72/ Cloppenburger Straße wartete. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 02. Januar 2024, kam es gegen 08.55 Uhr auf der Halener Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 58-jähriger PKW-Fahrer aus Emstek befuhr die Halener Straße aus Richtung Höltinghausen kommend. Ausgangs eines dortigen Kreisels kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr zwei Zaunelemente eines angrenzenden Firmengeländes. Der Emsteker blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell