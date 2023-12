POL-BO: Supermarkt überfallen - Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

Bochum (ots) - Nach einem versuchten Raub in Bochum-Weitmar sucht die Polizei Zeugen. Ein 16-jähriger Bochumer war am 10. Dezember, gegen kurz nach Mitternacht, im Bereich der Hattinger Straße/Knoopstraße unterwegs. Hier wurde er unvermittelt durch einen Schlag gegen das Gesicht angegriffen. Dadurch wurde er leicht verletzt. Anschließend äußerten ein Täter in englischer Sprache "Give me your money". Der Bochumer ...

