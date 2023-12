Polizei Bochum

POL-BO: Fast-Food-Restaurant überfallen - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem Raubüberfall auf ein Fast-Food-Restaurant an der Dorstener Straße 444 in Bochum hat die Polizei am frühen Montagmorgen u.a. mit einem Hubschrauber nach drei Tatverdächtigen gefahndet. Den Männern gelang die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Als ein Mitarbeiter am Montag, 11. Dezember, gegen 1.55 Uhr den Müll rausbrachte, wurde er von drei maskierten Männern bedroht. Ein Täter hielt dabei eine Pistole in der Hand. Sie drängten ihn zurück in den Innenbereich und forderten die Mitarbeiter dort zur Herausgabe des Bargeldes auf. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute. Verletzt wurde niemand.

Die drei Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger:

- 160 bis 170 cm groß - schwarze Mütze - grüne Vermummung - grüner Wollpullover - weißes T-Shirt - Lederhandschuhe - schwarze Hose

2. Tatverdächtiger:

- 170 bis 180 cm groß - Sturmhaube - schwarzer Daunenmantel - orangene Gartenhandschuhe - dunkle Hose - weiße Schuhe - braune Ledertasche

3. Tatverdächtiger:

- 180 bis 190 cm groß - schwarze Baseballcap - schwarz vermummtes Gesicht - schwarzer Daunenmantel - orangene Gartenhandschuhe - dunkelblaue Jeans - weiße Schuhe mit schwarzem Nike-Logo

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

